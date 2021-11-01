NI: применение ВСУ дрона может заставить Москву перейти от слов к делу

Есть все основания полагать, что на применение украинскими военными дрона Bayraktar в Донбассе Россия отреагирует не только критикой в адрес Киева. Так считает обозреватель журнала National Interest Марк Эпископос.

В своей статье он ссылается на официального представителя МИД РФ Марию Захарову, которая заявила, что

"… конфликт на юго-востоке Украины не имеет военного решения, как это было признано всеми теми странами, которые так сильно беспокоятся о гражданских лицах и в принципе о ситуации на Украине. Попытки урегулировать его силой будут иметь очень плачевные и несколько непредсказуемые, но в целом трагические последствия”.

Объяснение того, что имела в виду дипломат под "трагическими последствиями", Эпископос увидел в словах телеведущего Владимира Соловьёва, во время одного из эфиров своего ток-шоу, сказавшего:

"Киев играет в чрезвычайно опасную игру. Они (командование ВСУ) провоцируют Донецкую и Луганскую республики на принятие ответных мер, что означает крупную войну. В этих обстоятельствах Москва окажется перед серьёзным выбором. Но я вообще не вижу никакого выбора. У нас есть заявление российского президента, которое мы все помним: любые внезапные шаги со стороны Киева поставят под сомнение их (украинскую) государственность”.

Применение турецкого дрона, отмечает автор материала, произошло вскоре после визита министра обороны Ллойда Остина в Киев, после которого он "запретил" России "влиять на решения о членстве Украины в НАТО".

"Несмотря на неформальный характер заявления Ллойда и отсутствие подтверждающих заявлений со стороны администрации Байдена, его слова мало помогли развеять давние опасения некоторых в Москве, что Белый дом спокойно прокладывает путь для постепенного вступления Украины в НАТО. Есть некоторые ранние признаки того, что реакция Кремля в этот раз может выйти за рамки резких слов, — пишет автор статьи. — Согласно сообщениям очевидцев, опубликованным в социальных сетях, Вооруженные силы России координируют крупномасштабную переброску военной техники на запад — в направлении Украины".

Напомним, ранее с аналогичным предположением — "Россия что-то задумала в военном плане" — выступила газета The Washington Post.