Джен Псаки заболела COVID-19: "Я не имела контакты с президентом"

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась от поездки с Джо Байденом за границу. У членов её семьи обнаружили коронавирус и она отправилась на карантин. Псаки сдала четыре теста на COVID-19, и последний показал, что представитель Белого дома заболела.

"У членов моей семьи был обнаружен COVID-19. С тех пор меня поместили на карантин. Со среды не имела личных контактов с президентом и должностными лицами высокого ранга Белого дома", — цитирует заявление Белого дома CNN.

Как отметила Псаки, она должна была быть в составе президентской делегации, но планы пришлось отменить. По словам пресс-секретаря, первый тест она сдала в среду, ПЦР брали ежедневно и в воскресенье выяснилось, что у неё COVID-19. Как отметила Псаки, болезнь протекает легко и она может работать из дома. Вернуться на работу Псаки планирует после 10-дневного карантина и отрицательного теста.

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