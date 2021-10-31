Президент США Джо Байден и глава Турции Реджеп Эрдоган провели встречу в рамках саммита G20, проходящего в Риме. Лидеры двух стран обсудили несколько геополитических вопросов, сообщает пресс-служба Белого дома.
Байден заявил о желании развивать двусторонние отношения и преодолевать разногласия между странами. Он поблагодарил Эрдогана за вклад в миссию НАТО в Афганистане.
Также Байден и Эрдоган обсудили:
Отдельно Байден коснулся темы поставок российских комплексов С-400 в Турцию.
"Президент Байден подтвердил важность Турции как союзника по НАТО, но отметил озабоченность США по поводу наличия у Турции российской ракетной системы С-400", — говорится в сообщении.
Контракт на поставку комплексов С-400 в Турцию был подписан 2017 году. Стоимость соглашения оценивается в 2,5 млрд долларов. Россия должна поставить турецкой стороне четыре ЗРК.
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