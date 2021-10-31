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Байден высказал Эрдогану озабоченность по поводу С-400

Мир

Президент США Джо Байден и глава Турции Реджеп Эрдоган провели встречу в рамках саммита G20, проходящего в Риме. Лидеры двух стран обсудили несколько геополитических вопросов, сообщает пресс-служба Белого дома.

Байден высказал Эрдогану озабоченность по поводу С-400

Байден заявил о желании развивать двусторонние отношения и преодолевать разногласия между странами. Он поблагодарил Эрдогана за вклад в миссию НАТО в Афганистане.

Также Байден и Эрдоган обсудили:

  • политический процесс в Сирии;
  • доставку гуманитарной помощи в Афганистан;
  • выборы в Ливии;
  • ситуацию в Восточном Средиземноморье;
  • дипломатические усилия на Южном Кавказе.

Озабоченность США по С-400

Отдельно Байден коснулся темы поставок российских комплексов С-400 в Турцию.

"Президент Байден подтвердил важность Турции как союзника по НАТО, но отметил озабоченность США по поводу наличия у Турции российской ракетной системы С-400", — говорится в сообщении.

Контракт на поставку комплексов С-400 в Турцию был подписан 2017 году. Стоимость соглашения оценивается в 2,5 млрд долларов. Россия должна поставить турецкой стороне четыре ЗРК.

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Турция покупает у России С-400
Автор: Артём Пермяков, Куратор: Любовь Степушова
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