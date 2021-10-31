Во время заседания комитета польского парламента, замглавы МИД страны Шимон Шинковский посетовал на то, что поляки, проживающие на территории Украины "подвергаются дискриминации".
Он подчеркнул, что их запугивают, лишают прав в отношении свободы вероисповедания, доступа к образованию на их родном языке и свободы слова.
"Многие украинцы польского происхождения в конечном итоге вынужденно переезжают в Польшу", — сказал Шинковский .
Официальный представитель украинского МИД Олег Николаенко, комментируя упрёк польского коллеги, заявил, что "ничего подобного не было" и что "Польша ведет себя неправильно".
Кроме того, киевский МИД потребовал от Варшавы "воздержаться от таких оценок".
Напомним, что, согласно ряду новых украинских законов, всё, что "недостаточно украинское" на самом деле в стране подвергается остракизму. Как минимум — издевательствам со стороны националистов.
Например,
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