Варшава обвинила Киев в дискриминации поляков на Украине

Во время заседания комитета польского парламента, замглавы МИД страны Шимон Шинковский посетовал на то, что поляки, проживающие на территории Украины "подвергаются дискриминации".

Он подчеркнул, что их запугивают, лишают прав в отношении свободы вероисповедания, доступа к образованию на их родном языке и свободы слова.

"Многие украинцы польского происхождения в конечном итоге вынужденно переезжают в Польшу", — сказал Шинковский .

"Полная чушь!"

Официальный представитель украинского МИД Олег Николаенко, комментируя упрёк польского коллеги, заявил, что "ничего подобного не было" и что "Польша ведет себя неправильно".

Кроме того, киевский МИД потребовал от Варшавы "воздержаться от таких оценок".

А поляки-то, похоже, правы

Напомним, что, согласно ряду новых украинских законов, всё, что "недостаточно украинское" на самом деле в стране подвергается остракизму. Как минимум — издевательствам со стороны националистов.

Например,

в стране действует "закон о языке", и национальные меньшинства уже сейчас практически лишены возможности учиться на своем родном языке;

украинские "патриоты" из числа прихожан Украинской Православной Церкви агрессивно ведут себя по отношению к представителям других конфессий.

А к Польше, как недавно стало известно, у Незалежной отдельные претензии:

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