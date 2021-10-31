Бойцы ВСУ дезертировали с оружием из-за невыплаты денежного довольствия

На Донбассе бойцы ВСУ, не получившие обещанных выплат, покинули свои позиции.

"Группа из 16 бойцов Вооруженных Сил Украины дезертировали с оружием из-за невыплаты денежного довольствия", — сообщил "Луганский информационный центр " со ссылкой на официального представителя Народного ополчения ЛНР Ивана Филипоненко. "От источника в штабе оккупационных войск мы получили информацию о прибытии командира ООС генерал-лейтенанта Александра Павлюка в 30-ю бригаду ВСУ для проведения разбирательства по факту несоблюдения приказов и самовольного оставления позиций военнослужащими 3-го батальона в районе населенного пункта Мироновский”, — цитируются в сообщение его слова.

Солдаты отказались выполнять приказ и покинули расположение части. Они скрылись в неизвестном направлении, прихватив с собой оружие.

Розыском дезертиров занимаются сотрудники военной правоохранительной службы и Национальной гвардии. Они обыскивают ближайшие населенные пункты.

Напомним, ранее ВСУ уже пережил "денежный скандал". Правда, тогда ситуация была зеркальной: солдаты на передовой отсутствовали, а деньги получали:

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