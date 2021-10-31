Коротченко: Ситуация на Донбассе перешла в крайне опасную стадию

Новый виток эскалации на Донбассе и применение турецкого штурмового беспилотного летательного аппарата "Байрактар" со стороны Украины вывели ситуацию в новую фазу.

Так прокомментировал ситуацию на Донбассе в интервью порталу "Ukraina.ru" Игорь Коротченко, главный редактор журнала "Национальная оборона".

По его словам, Киев пытается втянуть Россию в ситуацию, когда она будет вынуждена вмешаться военными средствами для защиты своих граждан.

Коротченко подчеркнул, что армия Донбасса не располагает эффективными средствами противовоздушной обороны, которые способны бороться со штурмовым дроном "Байрактар" и Украина может продолжить нападения на жителей Донбасса, среди которых также есть граждане России.

"Понятно, что потенциал украинской армии несопоставим с потенциалом российской, но Грузия однажды допустила немедленную военную провокацию, ожидая, что Россия не вмешается… Ещё раз подчеркиваю, что сейчас очень опасный этап развития ситуации. И не факт, что всё удастся урегулировать политически», - говорит эксперт.