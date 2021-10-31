Бывший украинский президент Пётр Порошенко всерьёз опасается "энергетического реванша России".
Об этом политик сообщил в своём Facebook после встречи с членом Европарламента Андрюсом Кубилиусом.
" Очень опасно, что Россия набирает обороты. Сегодня мы слабее, чем 2 или 3 года назад. Мы можем назвать это даже "зимой российского реванша". И дело не только в цене на российский газ".
Порошенко в очередной раз использовал пассаж про "постоянный шантаж Украины со стороны России" и попросил Кубилиуса "укреплять международную солидарность в борьбе с российской агрессией против Украины" и "пресекать подрывную деятельность Кремля против Украины и всего демократического мира".
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