Порошенко: зимой Россия постарается взять "энергетический реванш"

Бывший украинский президент Пётр Порошенко всерьёз опасается "энергетического реванша России".

Об этом политик сообщил в своём Facebook после встречи с членом Европарламента Андрюсом Кубилиусом.

" Очень опасно, что Россия набирает обороты. Сегодня мы слабее, чем 2 или 3 года назад. Мы можем назвать это даже "зимой российского реванша". И дело не только в цене на российский газ".

Порошенко в очередной раз использовал пассаж про "постоянный шантаж Украины со стороны России" и попросил Кубилиуса "укреплять международную солидарность в борьбе с российской агрессией против Украины" и "пресекать подрывную деятельность Кремля против Украины и всего демократического мира".