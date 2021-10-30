Меркель призналась, чего ей не хватало на посту канцлера

Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель рассказала, чем она займется, когда окончательно уйдет из большой политики.

Так, Меркель призналась, что во время своего канцлерства ей очень не хватало ряда вещей, поэтому она очень ждет времени, когда можно спокойно отдохнуть.

"Может быть, немного путешествий, чтение или просто заняться чем-то в свободное время, зная, что через 20 минут не произойдет ничего судьбоносного", – призналась она в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Ранее Ангела Меркель получила официальное уведомление об окончании своих полномочий на посту канцлера Германии. Документ вручил ей лично президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер.

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