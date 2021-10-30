Представители интернет-провайдеров Белоруссии заявили, что в стране ограничен доступ к сайту российского информационного агентства "Регнум".
"Доступ к ресурсу ограничен во исполнение решения министерства информации Республики Беларусь, принятого на основании закона Республики Беларусь "О средствах массовой информации", — цитирует слова мобильного оператора А1 РИА Новости.
Кроме того, известно, что в стране не работает сайт крупнейшего интернет-провайдера — госпредприятие "Белтелеком".
Ранее сообщалось, что белорусские власти всерьёз взялись за чистку медиапространства страны от "экстремизма". Так, МВД страны ежедневно по будням пополняет список "экстремистских формирований". Например, недавно в него включили Телеграм-каналы группы NEXTA.
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