ВСУ снова вошли в село Старомарьевка в Донбассе. Или нет?

В субботу вновь поступает противоречивая информация о происходящем в селе Старомарьевка, которое расположено на линии разграничения в Донбассе.

Сначала главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов, рупор украинских перемог, сообщил о том, что село взято под контроль 93-й механизированной бригадой "Холодный Яр"*. Произошло это, по словам Бутусова, "в ответ на многочисленные просьбы местных жителей".

Правда, сразу же после информации о "многочисленных просьбах" Бутусов сообщил, что СБУ занялось проверкой информации о том, что 37 жителей села являются российскими гражданами.

"Факты вероятного сотрудничества с российскими оккупантами получат адекватную правовую оценку, и виновные будут привлечены к ответственности… Саму Старомарьевку взяли под контроль без потерь, российские войска не посмели атаковать украинцев", — написал Бутусов.

Однако через несколько часов в 93-й бригаде опровергли информацию о том, что заняли Старомарьевку. В сообщении на этот счёт подчеркивается, что все подразделения бригады находятся на своих позициях.

По версии командования бригады, 26 октября ее военнослужащие были направлены в село для охраны рабочей группы, которая проводила гуманитарные мероприятия в селе. А после завершения этих мероприятий вернулись в места постоянной дислокации.

"На сегодняшний день ни одного военнослужащего бригады в пределах населенного пункта Старомарьевка нет. Не поддавайтесь провокациям и информационной пропаганде оккупантов!" — сообщили в пресс-центре бригады.

Стало быть, провокатор и "пропагандист оккупантов" — это главред "Цензор.нет" Юрий Бутусов? Так надо понимать это заявление?

Напомним, что информация об украинских военнослужащих в Старомарьевке появилась во вторник. Село расположено на линии разграничения в Донбассе. На следующий день стало известно, что подразделения ВСУ село покинули.

* Экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации