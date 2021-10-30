СК РФ вмешался в ситуацию с захватом россиян в Донбассе

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила о начале проверки информации о захвате украинской армией 37 граждан России в Донбассе. Инцидент произошёл в селе Старомарьевка на линии соприкосновения между ДНР и Украиной.

27 октября Вооружённые силы Украины (ВСУ) вошли в село, находящееся в "серой зоне". Украинская армия организовала досмотр документов жителей Старомарьевки, среди которых оказалось 37 россиян. По сведениям СМИ ДНР, в отношении граждан имели место "насильственные действия" и изъятие паспортов РФ.

"Проверяется информация о том, что после проведения массированных артиллерийских обстрелов украинскими военнослужащими были захвачены и удерживаются в плену 37 граждан России в селе Старомарьевка", - приводит ТАСС слова Петренко.

Если информация подтвердится, СК РФ будет возбуждено уголовное дело по статье "Применение запрещённых средств и методов войны" (ст. 356 УК РФ). Также будут организованы меры по установлению конкретных лиц, совершивших преступление.

Санкция статьи 356 УК РФ предполагает наказание в виде лишения свободы до 20 лет.

Ранее МИД РФ отреагировал на сообщения о действиях украинской армии в Старомарьевке. В ведомстве отметили, что ВСУ проводят в селе "фильтрационные мероприятия".

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