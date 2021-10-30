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Партнёры США выступили за сохранение принципа применения ядерного оружия первыми

Мир

Страны-союзницы Америки не поддержали предложение президента Джозефа Байдена отказаться от политики упреждающего ядерного удара.

Партнёры США выступили за сохранение принципа применения ядерного оружия первыми

За сохранение прежних установок по ядерному оружию выступили такие страны, как:

  • Австралия,
  • Великобритания,
  • Германия,
  • Франция,
  • Япония.

"Это (изменение ядерной программы. — Прим. Ред.) стало бы огромным подарком Китаю и России", — объяснили представители для Financial Times.

По данным СМИ, американские власти хотят изменить политику применения ядерного оружия, поскольку после холодной войны прошло много времени. Предположительно, дискуссии на эту тему продолжатся до конца 2021 года.

Хоть и США узнали мнение партнёров, власти способны проигнорировать его. Например, 31 августа этого года Байден без предупреждения вывел войска из Афганистана. После этого власть в республике захватили радикалы террористической организации "Талибан"*. Также Америка 15 сентября объявила о создании нового военного союза AUKUS, в который также вошли Великобритания и Австралия. Из-за этого не реализовался "контракт века" по подлодкам у Канберры и Парижа, в котором новость о проекте восприняли особенно остро и негативно.

* запрещённая в РФ террористическая организация

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Кризис в НАТО. Готовы ли мы применить ядерное оружие?
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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