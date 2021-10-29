МИД РФ отреагировал на захват россиян в Донбассе

МИД РФ прокомментировал информацию о захвате в плен 37 граждан России в селе Старомарьевка Донецкой области.

"У граждан, имеющих паспорта России и ДНР, эти документы изымались, а их владельцы подвергались насильственным действиям. Это даже вызвало вооруженную эскалацию, которая обсуждалась на заседании контактной группы 27 октября. К счастью, во время обстрелов пострадали только здания", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

МИД РФ отмечает, что обстановка в Старомарьевке осложняется тем, что военнослужащие Украины проводят там "фильтрационные мероприятия", запрещая жителям выходить из домов с целью проверки паспортов.

Ранее в селе Старомарьевка, которая находится в "серой зоне" под ответственностью ДНР, проживает 180 человек, 37 из которых — граждане РФ.

Украинская армия нарушила Минские договорённости, захватив в среду населённый пункт. В украинских СМИ это преподнесли не как нарушение перемирия, а как очередную победу.

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