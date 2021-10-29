США поддержали Украину в инциденте с беспилотником Bayraktar

Посольство США в Киеве оправдало использование украинской армией беспилотника Bayraktar в Донбассе.

Диппредставительство США на Украине призвало "обе стороны конфликта в Донбассе соблюдать условия прекращения огня", но при этом отметило, что "поддерживаемая Россией сторона неоднократно использовала гаубичную артиллерию и БПЛА против украинских сил".

Во вторник, 26 октября, Вооружённые силы Украины впервые совершили атаку с помощью беспилотника Bayraktar, который выпустил ракету, уничтожившую пушку противника в Донбассе. Минские соглашения запрещают использовать боевую авиацию и беспилотники на линии соприкосновения, однако министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что использование беспилотного летательного аппарата их "не нарушает".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что применение дрона в Донбассе не говорит о наступлении ВСУ, а является ответом на действия противника.

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