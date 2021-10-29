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Эксперты назвали последствия решения Цукеберга переименовать Facebook в Meta

Мир

Вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России Михаил Симонов и экономист Никита Масленников в беседе с Pravda.Ru прокомментировали переименование Facebook в Meta.

Эксперты назвали последствия решения Цукеберга переименовать Facebook в Meta

Масленников одобрил решение внедрить подобные изменения, однако указал на риски, с которыми может столкнуться корпорация.

"Во-первых, непонятно, что такое виртуальная реальность, которую они начнут, условно говоря, продавать. Во-вторых, как к этому отнесётся аудитория, насколько она это воспримет и какие предпочтения. То есть Facebook вступил в некий новый этап развития, который, естественно, сопряжён с массой рисков и технологических, и таких рисков на стороне клиентов, как клиенты воспримут эти новые услуги, новые сервисы, новые предложения. Пока это неочевидно, что будет какой-то мощный рост", — сказал эксперт.

В свою, очередь, Симонов назвал Цукерберга "молодцом" и пожелаем ему удачи в строительстве метавселенной.

"Когда у компании Philip Morris начались проблемы с тем, что она производит сигареты, в обществе сложилось плохое мнение о том, что курить не надо, они взяли и сказали, что мы теперь не только производим сигареты, а мы большущий продуктовый холдинг, в котором есть четыре десятка различного рода брендов, кроме сигарет. Хотя эти бренды были микроскопические, их никто не видел по отношению к общему бизнесу. Компания назвала своё новое имя и практически в общественном сознании она ушла от всего того негатива, который был", — объяснил маркетолог.

Ранее Цукерберг заявил о переименовании Facebook в Meta. По словам бизнесмена, ребрендинг — это первый шаг по развитию новой "метавселенной". 

"Мне раньше нравились классические исследования, а слово Meta происходит от греческого слова, означающего "после". Для меня оно символизирует тот факт, что всегда можно построить что-то ещё", — заявил Цукерберг.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Кирилл Горшенин, Куратор: Любовь Степушова
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