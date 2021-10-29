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Экс-посол США в РФ не исключил вступление Украины и Грузии в НАТО

Мир

Бывший заместитель генсека НАТО, экс-посол США в России Александр Вершбоу заявил, что Украина и Грузия могу вступить в Североатлантический альянс даже в условиях оккупации части их территорий.

Экс-посол США в РФ не исключил вступление Украины и Грузии в НАТО

"Я, безусловно, верю, что третья волна расширения НАТО должна быть. И, конечно, я имею в виду Украину — номер один и Грузию, возможно, — номер два", — цитирует Вершбоу РИА Новости.

Он отметил, что некоторые союзники по НАТО выражают беспокойство по поводу расширения альянса из-за реакции России. Именно поэтому Украине и Грузии долгое время отказывали в Плане действий по членству в НАТО.

По словам дипломата, Украина ещё не совсем готова вступить в альянс, однако важно, чтобы союзники приняли её, когда Киев будет готов. Вершбоу считает, что США должны убеждать союзников, что "Украина является хорошим кандидатом на членство в альянсе".

Бывший посол США в РФ сказал, что процесс вступления в НАТО Грузии и Украины усложняется тем, что часть территорий этих стран оккупирована. В таких условиях трудно распространять гарантии безопасности НАТО на эти государства. Это усложняет процесс, но не является непреодолимым препятствием, подчеркнул Вершбоу.

"Гарантия безопасности НАТО может быть распространена только на территорию, находящуюся под фактическим контролем Киева и Тбилиси", — полагает он.

В декабре 2014 году Украина отказалась от внеблокового статуса государства, а в 2016 году целью её внешней политики стало вступление в НАТО. В 2019 году в конституцию Украины были внесены изменения, закрепляющие курс страны в ЕС и НАТО.

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Во сколько обойдётся Украине членство в НАТО?
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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