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Источник Правда.Ру

В Японии умер самый пожилой житель планеты

Мир

23 февраля в Японии скончался старейший житель планеты. Ему было 112 лет.

О смерти долгожителя со ссылкой на его семью сообщило агентство Киодо.

Ватанабэ Титэцу, который 12 февраля был внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый пожилой житель Земли, ушел из жизни в доме престарелых в префектуре Ниигата.

Ватанабэ родился 5 марта 1907 года в крестьянской семье и в 20 лет переехал на Тайвань, где провел 18 лет перед тем, как вернуться в Японию.

Японцы - лидеры среди долгожителей

К слову, японцы уже давно занимают верхние строчки рейтингов мировых долгожителей:

  • Масадзо Нонака, житель острова Хоккайдо, скончался в 2019 году в возрасте 113 лет;
  • а самая старая женщина на Земле — Канэ Танака — сейчас живет в префектуре Фукуока, ей 117 лет.

"Второе место" по числу долгожителей принадлежит Туркестану.

Еще в 2003 году "Правда.Ру" делилась со своими читателями их секретами долголетия. Пришло время напомнить

12 заповедей долгожителей

Аксакалы живут долго — это знают все. Но мало кто знает, что все дело в 12 заповедях.

Еще в 1912 году туркестанская газета "Кара-Кут" обнародовала их на русском языке.

Теперь остается только следовать нехитрым правилам и ждать своего столетнего юбилея. Попробуйте…

  1. Пребывай больше на открытом воздухе.
  2. Ложись спать и вставай рано.
  3. Отдавай сну не меньше шести и не больше семи с половиной часов.
  4. Пей изредка чай и кофе, а от алкоголя и табака откажись совсем.
  5. Ешь мясо не более одного раза в сутки.
  6. Принимай каждое утро горячую ванну.
  7. Сожги шелк и носи одежду из грубой материи.
  8.  Отдыхай раз в неделю, не затрудняя себя в этот день чтением и письмом.
  9. Избегай слишком больших волнений и неумеренной умственной работы.
  10.  Если холост, возьми жену, если вдов — найди подругу.
  11. Избегай слишком жарких помещений.
  12. Восстанавливай истраченные и истощенные возрастом органы, употребляя в пищу сооветствующие органы животных.
Темы япония долгожитель ватанабэ титэцу
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