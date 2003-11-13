В Японии умер самый пожилой житель планеты

23 февраля в Японии скончался старейший житель планеты. Ему было 112 лет.
О смерти долгожителя со ссылкой на его семью сообщило агентство Киодо.
Ватанабэ Титэцу, который 12 февраля был внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый пожилой житель Земли, ушел из жизни в доме престарелых в префектуре Ниигата.
Ватанабэ родился 5 марта 1907 года в крестьянской семье и в 20 лет переехал на Тайвань, где провел 18 лет перед тем, как вернуться в Японию.
К слову, японцы уже давно занимают верхние строчки рейтингов мировых долгожителей:
"Второе место" по числу долгожителей принадлежит Туркестану.
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