В Японии умер самый пожилой житель планеты

23 февраля в Японии скончался старейший житель планеты. Ему было 112 лет.

О смерти долгожителя со ссылкой на его семью сообщило агентство Киодо.

Ватанабэ Титэцу, который 12 февраля был внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый пожилой житель Земли, ушел из жизни в доме престарелых в префектуре Ниигата.

Ватанабэ родился 5 марта 1907 года в крестьянской семье и в 20 лет переехал на Тайвань, где провел 18 лет перед тем, как вернуться в Японию.

Японцы - лидеры среди долгожителей

К слову, японцы уже давно занимают верхние строчки рейтингов мировых долгожителей:

Масадзо Нонака, житель острова Хоккайдо, скончался в 2019 году в возрасте 113 лет;

а самая старая женщина на Земле — Канэ Танака — сейчас живет в префектуре Фукуока, ей 117 лет.

"Второе место" по числу долгожителей принадлежит Туркестану.

Еще в 2003 году "Правда.Ру" делилась со своими читателями их секретами долголетия. Пришло время напомнить

12 заповедей долгожителей

Аксакалы живут долго — это знают все. Но мало кто знает, что все дело в 12 заповедях.

Еще в 1912 году туркестанская газета "Кара-Кут" обнародовала их на русском языке.

Теперь остается только следовать нехитрым правилам и ждать своего столетнего юбилея. Попробуйте…