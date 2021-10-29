Украинская разведка заявила, что Россия наращивает вооружение Донбасса

Главное управление разведывательной службы Минобороны Украины сообщило, что российские власти пополнили вооружение и боеприпасы неподконтрольного Киеву Донбасса.

По данным Минобороны, на территории нашей страны специалисты вернули в рабочее состояние свыше 10 бронетранспортёров, направили их в Донецк и Луганск. Также украинская разведка заявила, что Россия поделилась пятью тысячами тонн топлива. Вместе с этим источники Минобороны заявили, что РФ передала:

противотанковые управляемые ракеты;

боеприпасы к ракетным и артиллерийских системам;

патроны для пулемётов и винтовок,

мины;

беспилотники "Орлан-10" и "Гранат-1".

"Кроме того, для ремонта и возобновляемых агрегатов противника с территории Российской Федерации ввезены танковые двигатели, запчасти и аккумуляторы", — сообщила разведка на официальном аккаунте в Facebook.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала Запад перестать "накачивать" Украину оружием и поощрять милитаризацию страны. По словам дипломата, таким образом США и Европа внушают Киеву идею о военном решении проблем, из-за которого возникнет трагедия.

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