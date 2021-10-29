Мальчики в Алма-Ате пришли на уроки в юбках в поддержку своего одноклассника

В Алма-Ате ученики - мальчики - престижной "Назарбаев интеллектуальной школы" пришли на занятия в юбках в знак протеста против отношения администрации к одежде после самоубийства одноклассника.

Как сообщает интернет-журнал "Vласть", один из учеников пришел на Осенний бал, посвященный книгам о Гарри Поттере, в юбке. Инцидент произошел 27 октября. Ученик восьмого класса выбросился с 11 этажа после разговора со школьным психологом.

Этот факт подтвердили в администрации школы и в полиции.

"Мы организовали акцию протеста и призвали всех мальчиков прийти в юбках. Мы верим, что одежда не должна служить почвой для гендерной дискриминации! Мы хотим привлечь внимание общества к этой проблеме, а также к проблеме суицидов среди подростков", ― рассказал один из организаторов акции.

Следователи ведут расследование по делу о доведении до самоубийства по статье 105 УК РК.

Ученики в социальных сетях призывают людей поддержать их акцию и не молчать. Подростки возмущены тем, что директор и учителя школы "врут", и говорят, что погибший мальчик не надевал юбку на мероприятие.

Участники акции требуют, чтобы общество толерантно относилось к самовыражению школьников. И что каждый ребенок может одеваться так, как он хочет, и даже мальчики могут, например, накрасить глаза.

Школьники требуют, чтобы учителя "отстали" от них и перестали навязывать свои правила.

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