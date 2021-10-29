Глава австрийской компании OMV Альфред Штерн заявил, что первую линию "Северного потока-2" заполнили газом, а вторую подготовят к запуску до конца этого года.
"Оператор проекта рассчитывает, что до конца года вторая нитка также будет заполнена газом", — приводит ТАСС слова Штерна.
Глава компании надеется, что магистральный газопровод из России в Германию поспособствует разнообразию всей европейской газовой инфраструктуры, а также восстановит баланс спроса и предложения на мировом рынке.
Трубопровод проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран: Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции.
Ранее постоянный представитель Российской Федерации при Европейском союзе Владимир Чижов определил дедлайн по "Северному потоку-2". Он заявил, что процедура сертификации должна завершиться до 8 января.
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