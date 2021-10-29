Власти Молдавии назвали последствия провала в переговорах с "Газпромом"

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица рассказала о последствиях неудачи в соглашении с российской госкомпанией "Газпром" по поставкам газа. Также политик заявила, что члены Европейского союза должны поддержать страну-партнёра в случае подобного исхода.

Как объяснила Гаврилица, если Кишинёв не договорится с "Газпромом", власти заплатят почти восемьсот миллионов евро, чтобы получить голубое топливо у других корпораций. По словам политика, одна Молдавия не способна справиться с подобными тратами, поэтому Европейский союз обязан ей помочь. Премьер-министр добавила, что членам объединения в следующие четыре-пять месяцев необходимо демонстрировать поддержку на фоне энергетического кризиса.

"В эти следующие несколько недель друзья Молдавии должны принять меры… иначе стране будет тяжело в политическом, социальном и экономическом плане", — подчеркнула Гаврилица в беседе с Financial Times.

Вместе с этим политик отметила, что шестьдесят миллионов евро, которые Еврокомиссия выделила для Молдавии, позволяют провести переговоры с "Газпромом" без спешки.

Ранее украинский "Нафтогаз" сообщил, что стал третьим альтернативным поставщиком газа в Молдавию.

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