В Египте возник дефицит номеров в отелях из-за наплыва российских туристов. Об этом "Известиям" заявили в посольстве Египта в Москве.
Речь идёт только о пятизвёздочных отелях.
В других гостиницах места пока есть. Также отмечается, что в ближайшее время номеров будет ещё больше, потому что в этой стране сняли ограничение на заполняемость отелей, введённое из-за пандемии.
В посольстве отмечают, что ситуация с коронавирусом в Египте стабильна. Жители прибрежных районов почти все привиты. Таким образом, признаков ухудшения ситуации с коронавирусом нет.
Для въезда в страну требуется либо отрицательный ПЦР-тест, либо сертификат вакцинации.
Ранее сообщалось, что авиабилеты из Москвы на курорты Египта достигли отметки 450 тысяч рублей в один конец эконом-классом.
Конец октября и начало ноября каждый год отличается высоким спросом на отдых в южных странах — у детей начинаются школьные каникулы. В этом году спрос вырос в несколько раз из-за введённых в России нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября.
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