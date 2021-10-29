В пятизвёздочных отелях Египта не хватает мест из-за наплыва российских туристов

В Египте возник дефицит номеров в отелях из-за наплыва российских туристов. Об этом "Известиям" заявили в посольстве Египта в Москве.

Речь идёт только о пятизвёздочных отелях.

В других гостиницах места пока есть. Также отмечается, что в ближайшее время номеров будет ещё больше, потому что в этой стране сняли ограничение на заполняемость отелей, введённое из-за пандемии.

В посольстве отмечают, что ситуация с коронавирусом в Египте стабильна. Жители прибрежных районов почти все привиты. Таким образом, признаков ухудшения ситуации с коронавирусом нет.

Для въезда в страну требуется либо отрицательный ПЦР-тест, либо сертификат вакцинации.

Ранее сообщалось, что авиабилеты из Москвы на курорты Египта достигли отметки 450 тысяч рублей в один конец эконом-классом.

Конец октября и начало ноября каждый год отличается высоким спросом на отдых в южных странах — у детей начинаются школьные каникулы. В этом году спрос вырос в несколько раз из-за введённых в России нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября.

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