Украинский политолог рассказал о культе личности главного "Слуги народа"

Украинский политолог и журналист Сергей Руденко считает, что действия и поступки президента Украины Владимира Зеленского могут "прямиком" привести страну к диктатуре.

Своим мнением он поделился в статье, написанной для авторской колонки на сайте dw. com.

"Впервые за 30 лет практически вся власть в стране оказалась в руках одного человека. Зеленский теперь получил полный контроль над Верховной Радой, правительством, силовым блоком, Генеральной прокуратурой и так далее. Вместо реформ, которые он обещал, на Украине провели их имитацию, а высокие посты в правительстве получили не выпускники Гарварда и Стэнфорда, а друзья нынешнего президента — комики из 95-го квартала", — пишет Руденко.

Политолог констатирует: после ошеломляющего успеха на президентских выборах у Зеленского был прекрасный шанс стать политиком "новой формации", который выгодно бы отличался "от постсоветских правителей".

"… Без кортежей, без казённых домов, без коррупции и попыток построить памятник самому себе при жизни, — говорит Руденко. — Но вместо этого друзья комика, ставшего президентом, начали "пилить" деньги, наживаясь на лакомых бюджетных проектах, а сам Зеленский в своих решениях опирается только на один орган — Совет национальной безопасности и обороны, глава которого, Алексей Данилов, стал личным "карающим мечом” президента".

А принятие решений обусловлено только стремление нынешнего президента к тотальной власти и деньгам. И украинцы, по мнению политолога, это оценили.