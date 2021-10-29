Байден рассказал о планах по обеспечению для США мирового лидерства

Во время выступления в Белом доме президент США Джо Байден заявил об амбициозных "исторических экономических планах", которые обеспечат Штатам победу над Китаем в "экономической конкуренции за XXI век".

"У нас есть историческая экономическая основа, которая создаст миллионы рабочих мест, вырастит экономику, инвестирует в нашу нацию и наш народ, превратит климатический кризис в новые возможности и поставит нас на путь победы в экономической конкуренции в XXI веке против Китая и всех других важных стран мира", — заявил хозяин Белого дома.

Байден отметил, что "ряд лауреатов Нобелевской премии по экономике" считает, что "новый план", разрабатываемый в течение нескольких месяцев Демократической партией, уменьшит инфляционное давление на экономику, и в течение следующих десяти лет дефицит США уменьшится, "коренным образом " изменится жизнь миллионов людей, а страна "станет мировым лидером".

Что входит в "план Байдена"

Американский президент уточнил, что реформы коснутся "всех отраслей жизни":

расширят услуги для пожилых людей,

сократят расходы на уход за детьми с целью увеличения рабочей силы, особенно матерей,

проведут продление снижения налогов для среднего класса, которые будут возмещены,

приведут инвестиции в образование,

дадут возможность четырём миллионам человек получить доступное медицинское страхование.

С другой стороны, президент пояснил, что в случае принятия плана для борьбы с изменением климата будут созданы поезда, электробусы и национальная сеть из полумиллиона зарядных станций для электромобилей.

Наконец, Байден пообещал не повышать налоги тем людям, которые зарабатывают менее $400 тысяч в год, и установить минимальный налог в размере 15% для крупнейших корпораций.

"Если мы сделаем эти инвестиции, не будет ничего, что остановит американский народ, мы будем владеть будущим", — заключил он.

Для сведения

Речь идёт о бюджетном пакете стоимостью $1,75 трлн, который не включает в себя некоторые предвыборные обещания президента, такие как снижение цен на лекарства, отпускаемые по рецепту врача.

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