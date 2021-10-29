Турция выставила США счёт и потребовала оплатить. Или компенсировать убытки

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что США должны поставить более 100 истребителей F-35 или компенсировать убытки Анкаре одним из двух способов:

либо вернуть $1,4 млрд, которые она вложила в авиационную программу,

либо предложить "другое оборудование".

Напомним, Турция заказала истребители производства Lockheed Martin в рамках многонациональной партнёрской программы закупок, из которой Штаты её исключили в 2019 году в связи с закупкой российских систем ПВО С-400. Анкара назвала такое решение "нечестным". Тем более что её оборонная промышленность продолжает разрабатывать и производить некоторые ключевые компоненты для американского самолёта.

Во время телеинтервью в четверг Чавушоглу заявил, что Турция уже "прояснила свое мнение” о покупке С-400 и повторила, что она была "несправедливо исключена” из программы. Затем он призвал Вашингтон либо вернуть его, либо найти способ вернуть инвестиции — в противном случае, по его словам, страна "рассмотрит другие варианты”.

"Турция никогда не была безальтернативной… Когда возникнет необходимость, она может обратиться к другим странам. У нас есть альтернативы”, — сказал министр в интервью CNN Turk, добавив, что страна может приобрести истребители российского производства Су-35 или Су-57, если США откажутся решить этот вопрос.

Ранее в этом месяце президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Вашингтон предложил Анкаре 40 новых самолётов F-16 и почти 80 комплектов модернизации для существующего парка истребителей F-16 в обмен на оплату F-35. Он сказал, что на этой неделе он подтвердит это предложение президенту Байдену в кулуарах предстоящего климатического саммита COP26 в Глазго.