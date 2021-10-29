США не испытывали гиперзвуковую ракету "специально" для Путина:Politico

Белый дом объяснил, почему гиперзвуковую ракету не испытали в назначенный срок. В Пентагоне заявили, «не осуществляла провокационных действий в преддверии саммита» и США не стали "нагнетать" обстановку.

Речь идёт об июльской встрече Байдена и Путина в Женеве. Американские военные планировали испытание оружия, но Белый дом заявил, что все угрожающие "манипуляции" нужно приостановить.

Как пишет американское издание Politico, в администрации Джо Байдена заявили, что никто не переносил сроки "специально для Путина", однако, источники в политических кругах считают иначе, ведь Белый дом до сих пор не дал никакой информации об испытаниях.

Ранее в конгрессе США заявили, что у России нет причин "опасаться" Америки пока на посту Байден. И пояснили, что кризис на энергетическом рынке заставляет США испытывать зависимость от "враждебных иностранных государств".

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