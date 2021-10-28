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Политолог Роман Романов: ООН пытается выжить Россию из Африки

Мир

Политолог Роман Романов выступил с заявлением по поводу нападок ООН на российских инструкторов, работающих в ЦАР. Тезис "экспертов" ООН состоит в том, что русские специалисты, которых относят к "ЧВК Вагнера", якобы "запугивают" население.

Политолог Роман Романов: ООН пытается выжить Россию из Африки

Романов скептически относится к инсинуациям международных бюрократов.

"Не следует воспринимать Организацию Объединённых Наций как единую структуру, которая принимает только верные и взвешенные решения. — отметил Романов. — Очень часто внутри её подкомитетов находятся люди, которые работают на определённые государства, представляют интересы определённых глобальных элит и продвигают нужную ценностную повестку. В данном случае группа аналитиков, представляющих ООН, не что иное как инструмент политического влияния".

Именно русские помогли африканцам переломить ситуацию в длящейся десятилетиями гражданской войне. Национальная армия, обученная россиянами, смогла нанести поражение террористической "Коалиции патриотов за перемены" и вернуть мир в ЦАР. Однако за то время, пока страна и её армия, не щадя жизни сражалась с боевиками, а россияне своим опытом и навыками подкрепляли своих африканских собратьев по оружию, ООН игнорировала происходящее и не интересовалась ни преступлениями "голубых касок" в ЦАР, ни тем более теми мерзкими деяниями, которые творили террористы. Теперь же люди, никогда не бывавшие на месте, делают выводы о происходящем по статьям в ангажированных СМИ и постам в социальных сетях.

Как описывает ситуацию Романов.

"Появляется какая-то группа людей, ни разу не бывавшая в регионе, которая выпускает аналитику исключительно на основе публикаций в интернете. А, как мы знаем, большинство сообщений об Африке зачастую представляет собой агитацию и пропаганду. Тем не менее эти люди выступают с беспрекословными и ультимативными заявлениями".

Романов полагает, что подобные наветы имеют политическую подоплеку.

"О чём это говорит? Скорее всего перед нами не люди, которые пытаются решить проблемы ЦАР, а политики, продвигающие определённую повестку и занимающиеся реализацией определённых целей. В данном случае они пытаются вытеснить Россию из региона", — отметил Романов.

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Автор: Ольга Лазарева, Куратор: Любовь Степушова
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