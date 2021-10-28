Во Франции за попытку переворота арестовали бывшего депутата партии "Демократические движение" Реми Дайе. Он создал сеть сообществ по всей стране.
По данным издания Le Parisien, за их развитие в каждом регионе страны отвечал свой "капитан". Следствие подозревает 36 подобных глав — членов организации. В основном это бывшие силовики.
Они планировали захватить Елисейский дворец, государственные здания — МВД и МИД. Также члены организации с помощью взрывчатки и оружия хотели захватить один из ТВ-каналов и пункты вакцинации от COVID-19. План назвали "Операция Лазурь".
Призывать к восстанию Дайе начал в конце 2020 года в Малайзии. Там он скрывался от полиции после похищения ребёнка — 8-летней девочки.
Весной 2021 года Реми Дайе разослал французским парламентариям лозунги о том, что "республика больше не является доминирующей идеей" и "пришёл час расплаты". Один депутат обратился в прокуратуру, и только после этого началось расследование.
Адвокат экс-депутата отвергает обвинения в терроризме. Он говорит, что его подопечный призывает к мирной смене власти в стране.
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