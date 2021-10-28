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Во Франции предотвратили государственный переворот

Мир

Во Франции за попытку переворота арестовали бывшего депутата партии "Демократические движение" Реми Дайе. Он создал сеть сообществ по всей стране.

Во Франции предотвратили государственный переворот

По данным издания Le Parisien, за их развитие в каждом регионе страны отвечал свой "капитан". Следствие подозревает 36 подобных глав — членов организации. В основном это бывшие силовики.

Они планировали захватить Елисейский дворец, государственные здания — МВД и МИД. Также члены организации с помощью взрывчатки и оружия хотели захватить один из ТВ-каналов и пункты вакцинации от COVID-19. План назвали "Операция Лазурь".

Призывать к восстанию Дайе начал в конце 2020 года в Малайзии. Там он скрывался от полиции после похищения ребёнка — 8-летней девочки.

Весной 2021 года Реми Дайе разослал французским парламентариям лозунги о том, что "республика больше не является доминирующей идеей" и "пришёл час расплаты". Один депутат обратился в прокуратуру, и только после этого началось расследование.

Адвокат экс-депутата отвергает обвинения в терроризме. Он говорит, что его подопечный призывает к мирной смене власти в стране.

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Автор: Олеся Киреева, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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