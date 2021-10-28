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Директор Плодоовощного союза: запрет ввоза турецких мандаринов — излишняя мера

Мир

Исполнительный директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков не поддержал Роспотребнадзор в решении закрыть для экспорта в Россию мандаринов сразу всю Турцию. Свою позицию он обозначил в беседе с телеканалом "360", назвав такой запрет излишней мерой.

Директор Плодоовощного союза: запрет ввоза турецких мандаринов — излишняя мера

Глушков отметил, что ведомственная проверка на содержание пестицидов позволяет избежать потребления продуктов с вредными веществами. Однако директор не понимает, зачем при выявлении нарушений у конкретного поставщика, закрывать всю поставку из страны.

"Ну, допустим, один производитель нарушил технологию производства. Но это же не значит, что надо всю страну закрывать! Может, есть и добросовестные производители", — прокомментировал он.

Директор уверен, что запрет существенно не повлияет на рыночную ситуацию. Он сообщил, что другие поставщики проявят активность и восполнят пробелы.

Ранее Pravda.Ru сообщила, что Роспотребнадзор остановит ввоз на территорию страны турецких мандаринов.

Позже РИА Новости опубликовало сообщение, где проинформировало:

"Приостановка ввоза в Россию мандаринов одного турецкого поставщика не означает полного запрета на их экспорт, разъяснили РИА Новости в минсельхозе Турции".

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Автор: Елена Федорова, Куратор: Любовь Степушова
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