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"Будет катастрофа": в Германии боятся, что США перевезут ядерное оружие в Польшу

Мир

Глава Мюнхенской конференции по вопросам безопасности Вольфганг Ишингер полагает, что вывоз ядерных авиабомб США из Германии может обернуться катастрофическими последствиями. По той причине, что американцы могут переместить их в Польшу. А значит, еще ближе к России.

"Будет катастрофа": в Германии боятся, что США перевезут ядерное оружие в Польшу

По неподтвержденным данным, до 20 американских ядерных бомб находятся на авиабазе, расположенной близ коммуны Бюхель на западе Германии. Находятся они там в рамках концепции НАТО по "устрашению" потенциальных противников.

Ранее германские социал-демократы и "зеленые" высказывались за то, чтобы американцы вывезти ядерные авиабомбы. Сейчас они формируют правительство, потому и эта тема вновь оказалась на слуху.

Вольфганг Ишингер считает, что в случае реализации этой инициативы более активную роль захотела бы играть Польша, которая начала бы настаивать на размещении такого оружия на своей территории.

"Я предполагаю, что последствия были бы катастрофическими. НАТО бы в таком случае еще сильнее бы приблизилась к России", — сказал Ишингер. По его мнению, в Германии, требуя вывоза американских ракет, не учитывают этот момент.

Стоит заметить, что в прошлом году американский посол в Польше Джоржетт Мосбахер заявляла о том, что Соединенные Штаты могут отправить свое ядерное оружие из Германии в Польшу, если немцы откажутся от его размещения.

Тогда руководитель Бюро нацбезопасности Польши Павел Солох заявил, что Варшава не ведет с Вашингтоном переговоров относительно размещения на своей территории ядерного оружия США.

То есть это можно воспринимать как опровержение мнения Ишингера о том, что Польша может заменить Германию. Хотя в Берлине явно опасаются того, что именно так и будет, что бы до сей поры не говорили в Варшаве. Поляки уже неоднократно демонстрировали, что готовы поддержать любую инициативу американцев. И если США попросят, то неужели Польша откажется?

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Автор: Олег Артюков, Куратор: Любовь Степушова
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