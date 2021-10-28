В Китае отреагировали на испуг США из-за испытаний гиперзвуковых ракет

Пекин обратился к американским властям с призывом адекватно относиться к КНР и перестать мыслить и вести себя в рамках холодной войны.

Представитель МИД Китая Ван Вэньбинь во время брифинга попросил Вашингтон не воспринимать КНР как выдуманного врага. Таким образом дипломат отреагировал на заявления председателя Комитета начальников штабов армии Америки Марка Милли, который рассказал о волнении США из-за тестов гиперзвукового оружия.

"Мы призываем США отказаться от менталитета времён холодной войны и игр с нулевой суммой, объективно смотреть на национальную оборону Китая, совершать больше действий, способствующих взаимному доверию и сотрудничеству", — подчеркнул Вэньбинь, слова которого приводит ТАСС.

Китайский политик добавил, что Вашингтону стоит работать над установлением стабильности и прогресса на Земле.

Ранее генерал Милли в интервью Bloomberg сообщил об обеспокоенности США и назвал испытания гиперзвукового оружия КНР шоком для западных стран, который можно сравнить с реакцией во время запуска спутника СССР в 1957 году. Тогда гонка вооружений Советского Союза и Америки усилилась.

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