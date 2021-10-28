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Россия оказалась на третьем месте в списке лидеров по гибели людей из-за селфи

Мир

Россия оказалась на третьем месте среди стран, чьи жители чаще всего погибают или получают серьезные травмы при попытке сделать необычное селфи.

Россия оказалась на третьем месте в списке лидеров по гибели людей из-за селфи

Как сообщает МК, на первом месте по этому показателю Индия, на втором — США. Эксперты проанализировали данные с 2008 года. Именно тогда началось повальное увлечение селфи.

За эти годы в мире из-за желания сделать автопортрет погибли 379 человек. Пострадали 433. Чаще всего в печальную статистику попадают путешественники. Средний возраст — 24,5 года. Наиболее частой причиной смерти во время селфи оказалось падение с высоты (49,9%) и на транспорте (28%).

Эксперты отмечают, что за последний год количество смертей снизилось, скорее всего, это связано с пандемией и тем, что граждане стали меньше путешествовать. Но ограничения постепенно снимают, и статистика снова пошла вверх. В первой половине текущего года во время создания селфи погиб уже 31 человек.

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Автор: Олеся Киреева, Куратор: Любовь Степушова
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