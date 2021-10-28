Россия оказалась на третьем месте в списке лидеров по гибели людей из-за селфи

Россия оказалась на третьем месте среди стран, чьи жители чаще всего погибают или получают серьезные травмы при попытке сделать необычное селфи.

Как сообщает МК, на первом месте по этому показателю Индия, на втором — США. Эксперты проанализировали данные с 2008 года. Именно тогда началось повальное увлечение селфи.

За эти годы в мире из-за желания сделать автопортрет погибли 379 человек. Пострадали 433. Чаще всего в печальную статистику попадают путешественники. Средний возраст — 24,5 года. Наиболее частой причиной смерти во время селфи оказалось падение с высоты (49,9%) и на транспорте (28%).

Эксперты отмечают, что за последний год количество смертей снизилось, скорее всего, это связано с пандемией и тем, что граждане стали меньше путешествовать. Но ограничения постепенно снимают, и статистика снова пошла вверх. В первой половине текущего года во время создания селфи погиб уже 31 человек.

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