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Посол Украины: Германии надо не Киев критиковать, а поставить Москву на место

Мир

Посол Украины в Германии Андрей Мельник ответил на обеспокоенность Берлина относительно обострения на Донбассе.

Посол Украины: Германии надо не Киев критиковать, а поставить Москву на место

Он отметил, что Украина имеет законное право на самооборону и призвал правительство ФРГ "вместо того, чтобы выражать озабоченность, поставить Москву на место".

"Украина имеет законное право на самооборону, когда ее территорию днем и ночью бомбят из российских тяжелых вооружений, и когда гибнут мирные жители и солдаты", — сказал дипломат 27 октября в комментарии немецкому изданию Bild.

Посол призвал правительство ФРГ "удвоить свои усилия в качестве посредника для созыва Нормандского саммита в Берлине", а также "поставить Москву на место" вместо того, чтобы "выражать озабоченность драматической ситуацией на оккупированных территориях".

Напомним, в среду Германия выразила обеспокоенность "усилением" боевых действий на Донбассе, а также более частым использованием тяжелых вооружений в боях между украинской армией и вооружёнными силами непризнанных республик. Речь шла о первом официальном применении ВСУ турецкого разведывательно-ударного беспилотного комплекса Bayraktar.

В министерстве иностранных дел ФРГ напомнили, что использование беспилотных летательных аппаратов на Донбассе разрешено только наблюдателям мониторинговой миссии ОБСЕ. Пресс-секретарь министерства подчеркнула, что применение беспилотников сторонами конфликта и противоречит Минским соглашениям.

В Киеве настаивают: летательный аппарат не пересекал линию разграничения.

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Когда начнется резня в Донбассе?
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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