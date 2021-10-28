Правительство Литвы утвердило план подготовки к возможной аварии на белорусской атомной электростанции "Островец".
По данным Министерства внутренних дел страны, общие потребности в финансировании на 2022-2026 годы оцениваются в €91,58 млн, в том числе €72,98 млн — "на первоочередные нужды".
Уже в следующем году в государственном бюджете предусмотрено €17,75 млн на "защиту от ЧС на Островецкой АЭС".
"Белорусская атомная электростанция представляет постоянную угрозу, и поэтому крайне важно обеспечить готовность государства, муниципалитетов и общества к возможной ядерной или радиологической аварии. Эти средства являются инвестициями в государственную безопасность, — говорится в пресс-релизе заместителя министра внутренних дел Виталия Дмитриева. — Особое внимание следует уделить подготовке в районах Вильнюса и Свенциониса, которые находятся в пределах 30-километровой зоны от объекта и, вероятно, будут подвержены наибольшему риску радиационного облучения".
Правительство Литвы заявляет, что белорусская атомная электростанция в Островце, примерно в 50 километрах от Вильнюса, не соответствует международным стандартам безопасности и охраны окружающей среды. Минск со своей стороны это отрицает.
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