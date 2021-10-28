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Маск раскритиковал "налог на миллиардеров": "Они придут за вами"

Мир

Илон Маск раскритиковал конгрессменов за предложенный "налог на миллиардеров". Инициатором законопроекта стал сенатор Рон Уайден. Он предложил взымать в казну США налоги за нереализованный прирост капитала.

Маск раскритиковал "налог на миллиардеров": "Они придут за вами"

Впрочем, Илон Маск оказался не единственным, кому законопроект не понравился. В социальных сетях на новость об этом обрушился шквал критики, в частности, один из комментаторов приложил копию письма о несогласии с поправками. Американцы посчитали, что богатые люди — это только начало. И конгресс такими темпами доберётся и до среднестатистических жителей США. В поддержку письма высказался и сам Маск.

"Именно так. В конце концов у них кончатся деньги других людей, и тогда они придут за вами", — цитирует бизнесмена РИА Новости.

Вчера Forbes огласил рейтинг самых богатейших людей мира в истории. Лидером рейтинга стал Илон Маск. Стоимость компании Tesla превысила отметку в триллион долларов. А состояние бизнесмена составило больше 300 миллиардов долларов.

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Илон Маск: гений, бизнесмен или шарлатан?
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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