Маск раскритиковал "налог на миллиардеров": "Они придут за вами"

Илон Маск раскритиковал конгрессменов за предложенный "налог на миллиардеров". Инициатором законопроекта стал сенатор Рон Уайден. Он предложил взымать в казну США налоги за нереализованный прирост капитала.

Впрочем, Илон Маск оказался не единственным, кому законопроект не понравился. В социальных сетях на новость об этом обрушился шквал критики, в частности, один из комментаторов приложил копию письма о несогласии с поправками. Американцы посчитали, что богатые люди — это только начало. И конгресс такими темпами доберётся и до среднестатистических жителей США. В поддержку письма высказался и сам Маск.

"Именно так. В конце концов у них кончатся деньги других людей, и тогда они придут за вами", — цитирует бизнесмена РИА Новости.

Вчера Forbes огласил рейтинг самых богатейших людей мира в истории. Лидером рейтинга стал Илон Маск. Стоимость компании Tesla превысила отметку в триллион долларов. А состояние бизнесмена составило больше 300 миллиардов долларов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.