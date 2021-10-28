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GT: зачем нужна гонка вооружений, если спор решит один удар?

Мир

Мериться размером ядерного арсенала с Вашингтоном — глупая затея, когда всё, что требуется для успешного сдерживания Америки, — это один раз уничтожить США.

Так считает главред китайской государственной газеты Global Times Daily.

"Китай не будет участвовать в гонке ядерных вооружений с США. Потому, что это глупо. Я знаю, что США могут уничтожить Китай 10 раз, но мы позаботимся о том, чтобы у нас была полная возможность уничтожить США один раз”, — написал Ху Сицзинь в "Твиттере".

 

Так Ху Сицзинь комментировал статью Лоры Грего, сотрудника Лаборатории ядерной безопасности и политики Массачусетского технологического института, которая предупредила, что развитие систем противоракетной обороны в США привело к тому, что Россия, Китай и другие страны разработали более опасное оружие, способное их (Соединённые Штаты) победить.

"Новые ракеты Китая защищают от возможности того, что Соединённые Штаты однажды могут поверить, что их технические достижения позволят им нанести первый удар по Китаю, оставаясь неуязвимыми для ответной ядерной атаки”, — написала Грего, ссылаясь на недавние сообщения об испытании гиперзвуковой ракеты, которые Пекин косвенно отрицал.

Кстати, Ху Сицзинь тогда призвал США "отказаться от безумной идеи о том, что они могут нанести удар по Китаю и России, ибо они не смогут нанести его”, и вспомнить, как доктрина взаимного гарантированного уничтожения времён холодной войны (MAD) помогла разрядить ядерную напряжённость.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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