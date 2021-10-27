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Украинским предприятиям пророчат повальное банкротство

Мир

О том, что Украина находится на "пике экономики" заявил аналитик института Growford Виктор Скаршевский. По его мнению, до тотального банкротства 90% предприятий Незалежной "рукой подать".

Украинским предприятиям пророчат повальное банкротство

"Федерация работодателей Украины провела опрос среди предприятий в 20 отраслях — более 90% становятся убыточными. А если становятся убыточными, то недалеко и банкротство", — цитирует аналитика РИА Новости.

По мнению Скаршевского, постоянные экономические и производственные убытки подводят под плаху банкротства не только частных бизнесменов, но и государственные предприятия.

Кроме того, что бизнес потеряет в деньгах, следствием станет повальное увольнение сотрудников, что приведёт к безработице. Государству нечем выплачивать людям пособия и субсидии.

Ранее Pravda. Ru цитировала заявление депутата украинской Рады. Илья Кива заявил, что гражданам Незалежной грозит "голодная смерть". Такой вывод он сделал после остановки Славянской ТЭС из-за нехватки топлива. Как подчеркнул парламентарий, Украина не сможет обеспечить людей даже самым необходимым для "выживания".

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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