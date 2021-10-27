Помощник режиссера заявил о нарушениях с оружием на съемках фильма Болдуина

Помощник режиссера Дэвид Холлс, который работал с Алеком Болдуином на съемках фильма "Ржавчина", прокомментировал случившееся на площадке. Так, очевидец убийства оператора Галины Хатчинс утверждает, что оружие было с нарушениями, сообщает РИА Новости.

Холлс признался, что на репетиции он лично видел, что в пистолете было три пули. При этом он совершенно не помнит, чтобы кто-то прокручивал барабан. По его словам, после произошедшего пистолет открыли, и в нем было четыре холостых патрона с дыркой в боку каждого.

Напомним, что на съёмках фильма-вестерна Rust ("Ржавчина") Алек Болдуин случайно из винтовки убил оператора и ранил ещё одного члена команды. Позже супруга актёра впервые прокомментировала произошедшее с её мужем на съёмках. Она наконец нарушила молчание и написала пост в своем Instagram об убийстве.

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