EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Эксперт назвал серьезную ошибку власти в кампании по вакцинации
В Петербурге разрешили проведение спортивных мероприятий в ноябре
Глава антидопингового комитета Украины ушел в отставку после обвинений ВАДА
Депутат Госдумы не исключил принятия закона об обязательной вакцинации
Режиссёр оценил перспективы Хабенского в должности худрука МХТ
Путин поручил "Газпрому" увеличить объёмы газа в хранилищах стран ЕС
Алека Болдуина могут обвинить в убийстве
Голикова: первым компонентом вакцины привиты 67,8% россиян от плана
Юрист оценил перспективы суда над Цукербергом по обвинениям в домогательствах

Помощник режиссера заявил о нарушениях с оружием на съемках фильма Болдуина

Мир

Помощник режиссера Дэвид Холлс, который работал с Алеком Болдуином на съемках фильма "Ржавчина", прокомментировал случившееся на площадке. Так, очевидец убийства оператора Галины Хатчинс утверждает, что оружие было с нарушениями, сообщает РИА Новости

Помощник режиссера заявил о нарушениях с оружием на съемках фильма Болдуина

Холлс признался, что на репетиции он лично видел, что в пистолете было три пули. При этом он совершенно не помнит, чтобы кто-то прокручивал барабан. По его словам, после произошедшего пистолет открыли, и в нем было четыре холостых патрона с дыркой в боку каждого. 

Напомним, что на съёмках фильма-вестерна Rust ("Ржавчина") Алек Болдуин случайно из винтовки убил оператора и ранил ещё одного члена команды. Позже супруга актёра впервые прокомментировала произошедшее с её мужем на съёмках. Она наконец нарушила молчание и написала пост в своем Instagram об убийстве.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Чем России полезен Голливуд?
Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Геополитические манёвры вокруг Средней Азии: есть ли шанс на стабильность?
Поручение Путина удешевило газ в Европе
Три способа использовать зелёные помидоры в готовке
На Украине придумали план по спасению Европы
Встреча руководства "Газпрома" с молдавскими чиновниками не принесла результатов
Эксперт назвал серьезную ошибку власти в кампании по вакцинации
В Петербурге разрешили проведение спортивных мероприятий в ноябре
Глава антидопингового комитета Украины ушел в отставку после обвинений ВАДА
Из-за бездействия силовиков на Дальнем Востоке уничтожается стратегическая судоверфь
Депутат Госдумы не исключил принятия закона об обязательной вакцинации
Популярное
Мир. Новости мира
Почему в России не поверили в удар "Байрактара" в Донбассе

В России очень сдержанно — на официальном уровне — отнеслись к информации о применении Украиной ударных беспилотников в Донбассе. Чем объясняется такая реакция?

Почему в России не поверили в удар "Байрактара" в Донбассе
Пора демонтировать газопровод на Украину
Новости Украины
Пора демонтировать газопровод на Украину
Новости Украины
Эксперт: "Байрактары" ЛДНР нечем сбивать, нужна помощь России
Шоу-бизнес
Собчак подколола Соловьёва за дачу в загнивающей Европе
Любовь Степушова Пора демонтировать газопровод на Украину Любовь Степушова Дмитрий Соколов Святой профсоюз: какие святые помогают в работе Дмитрий Соколов Ирина Гусакова Почему чёрный перец полезен для здоровья Ирина Гусакова
Здоровье
COVID-вакцину запрещают в Северной Европе из-за "побочки" на сердце у мужчин
Здоровье
Доктор Мясников развеял миф о красном мясе, в который верил весь мир
Украинцы высмеяли Киев за использование турецких БПЛА в Донбассе
Мир. Новости мира
Украинцы высмеяли Киев за использование турецких БПЛА в Донбассе
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников