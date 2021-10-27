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На Украине придумали план по спасению Европы

Мир

Исполняющий обязанности генерального директора "Укртрансгаза" Сергей Перелома заявил, что у Украины есть очень выгодное предложение для Европы. Так, европейские страны могут пользоваться украинскими подземными газовыми хранилищами для своих стратегических запасов.

На Украине придумали план по спасению Европы

"Оператор газохранилищ использует около 60 процентов мощностей ПХГ для удовлетворения потребностей Украины в газе. Остальные объемы могут использоваться для работы с иностранными партнерами и решения стратегических вопросов энергетического рынка Украины и Европы", - написал эксперт на своей странице в Facebook.

Перелома считает, что для обеспечения энергетической безопасности Европе надо хранить на Украине порядка 25-30 процентов своего газа.  

Ранее сопредседатель фракции украинского парламента "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко заявил о готовности потребовать от правительства сложить полномочия из-за провала в борьбе с коронавирусной инфекцией в стране.

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Украина откажется от российского газа до 2035 года?
Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Любовь Степушова
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