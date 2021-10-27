Шантаж: в правительстве Польше ответили на штраф в 1 млн евро в день

Польша не будет платить штраф в 1 млн евро в день, наложенный Европейским судом, считает заместитель министра юстиции Себастьян Калета.

Суд Европейского союза в Люксембурге середине июля постановил, что система дисциплинарной ответственности судей в Польше несовместима с законодательством ЕС, так как так называемая Дисциплинарная палата Верховного суда получила право отстранять от работы судей, что "может угрожать их беспристрастности и независимости".

В среду Суд вынес решение, в котором обязал Варшаву выплачивать штраф в 1 млн евро в день за неисполнение постановления о ликвидации Дисциплинарной палаты.

Штрафные санкции в отношении Польши останутся в силе, пока страна не удовлетворит требование прекратить её работу или до окончательного решения суда ЕС по этому делу, говорится в постановлении Европейского Суда.

По мнению заместителя министра юстиции Польши Себастьяна Калеты, решение Суда нарушило договоры ЕС, выйдя за рамки предоставленных полномочий, что было заявлено в недавнем решении Конституционного суда Польши, который указал, что Европейский суд "не может ввести обеспечительные меры против конституционных положений нашего государства".

"Согласно методике, используемой Европейским судом, завтра он может приостановить работу польского сейма, правительства или президента и наложить на нас штрафные санкции, если мы этого не сделаем. Это шантаж и еще один элемент правовой агрессии, с которой мы имеем дело в этой операции против Польши. Это также еще одно доказательство того, что Европейский Союз, несущий на своих знаменах принципы верховенства закона, нарушает эти принципы согласованно, что показывает, что имеет значение только аргумент силы, который заставляет государства-члены подчиняться, — сказал Калета в интервью "Онет" .

Официальный представитель правительства Польши Пётр Мюллер также прокомментировал решение Европейского суда в Twitter .

"Европейский Союз — это сообщество суверенных государств, которое регулируется четкими правилами. Они демонстрируют четкое разделение полномочий между ЕС и государствами-членами. Вопрос о регулировании отправления правосудия является исключительной компетенцией государств-членов. Польское правительство публично заявило о необходимости изменений в этой сфере, которые обеспечат его эффективное функционирование. Путь штрафов и шантажа против нашей страны — неправильный путь. Это не та модель, по которой Европейский Союз — Союз суверенных государств должен функционировать".

Премьер-министр Матеуш Моравецки объявил о ликвидации Дисциплинарной палаты Верховного суда во время дебатов в Европейском парламенте в Страсбурге 19 октября, однако никакого графика представлено не было.

Cтраны Бенилюкса представили общую позицию. Они требовали "решительных" и "быстрых" действий против Польши, включая приостановку Национального плана восстановления (выплаты из фонда ЕС по ликвидации последствий пандемии). После этого выступления многие страны заявили, что согласны с "предыдущим оратором". Всего выступила 21 страна.

Германия и Франция отвергли аргументы Польши о том, что конституционные суды в их странах выносили приговоры, аналогичные решениям Конституционного суда Польши.

7 октября Конституционный суд Польши постановил, что национальное право имеет приоритет над европейским законодательством. Правительство Польши сформировано консервативной партией "Право и справедливость".