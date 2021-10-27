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Украинскому журналисту Гордону не разрешили въехать в Грузию

Мир

Украинскому журналисту Дмитрию Гордону отказали во въезде в Грузию.

Украинскому журналисту Гордону не разрешили въехать в Грузию

По словам журналиста, он прибыл в Грузию, чтобы посетить Михаила Саакашвили, находящегося в тюрьме города Рустави. Кроме того, журналист планировал провести выездное заседание академии Дмитрия Гордона. Однако визит в Грузию закончился для журналиста в аэропорту Тбилиси.

"Больше часа нас продержали на паспортном контроле. После чего сказали, что въезд в Грузию для меня невозможен и меня просят улететь прямо сейчас тем же самолетом, которым я прилетел. Сейчас мы находимся в самолёте и вылетаем в Киев", — цитирует заявление Гордона РИА Новости.

Журналист отметил, что не получил каких-либо объяснений от представителей грузинских властей.

По словам Гордона, вместе с ним в Грузию не пустили также исполнительного директора созданной на Украине по инициативе Саакашвили организации "Офис простых решений и результатов" Марию Барабаш.

Ранее сообщалось, что во въезде в Грузию отказали украинскому адвокату Евгению Грушовцу, представляющему интересы Саакашвили.

 

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