Глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин во время мероприятия с министрами из соседних по отношению к Афганистану стран указал на активизацию террористов в северных регионах республики.
По словам министра, на территории рядом с границей Таджикистана наблюдают высокую активность радикальных боевиков. Также политик добавил, что местные жители Афганистана вступают в террористические ячейки, из-за чего странам-партнёрам необходимо вместе противостоять угрозе.
Вместе с этим Мухриддин отметил, что Таджикистан не станет признавать правительство движения "Талибан"*, поскольку его представители захватили власть насильственными способами и проигнорировали позицию общества.
"Таджики должны занимать места в новом правительстве, так как они составляют 46% от общего населения страны", — сказал министр, слова которого приводит ТАСС.
Также политик заявил, что мир равнодушен к напряжённой обстановке в Афганистане, в котором возможно начало гражданской войны. По мнению Мухриддина, политикам необходимо обсуждать этот вопрос, а также действовать ради стабилизации конфликта в республике.
Афганистан, господство над которым установили талибы*, граничит со следующими государствами:
* запрещённая в РФ террористическая организация
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Биолог Анча Баранова заявила, что при высоком титре антител пациенту не нужно проходить вакцинацию против коронавируса, ведь это приведёт к снижению иммунитета.