В Таджикистане заявили о росте террористической активности рядом с Афганистаном

Глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин во время мероприятия с министрами из соседних по отношению к Афганистану стран указал на активизацию террористов в северных регионах республики.

По словам министра, на территории рядом с границей Таджикистана наблюдают высокую активность радикальных боевиков. Также политик добавил, что местные жители Афганистана вступают в террористические ячейки, из-за чего странам-партнёрам необходимо вместе противостоять угрозе.

Вместе с этим Мухриддин отметил, что Таджикистан не станет признавать правительство движения "Талибан"*, поскольку его представители захватили власть насильственными способами и проигнорировали позицию общества.

"Таджики должны занимать места в новом правительстве, так как они составляют 46% от общего населения страны", — сказал министр, слова которого приводит ТАСС.

Также политик заявил, что мир равнодушен к напряжённой обстановке в Афганистане, в котором возможно начало гражданской войны. По мнению Мухриддина, политикам необходимо обсуждать этот вопрос, а также действовать ради стабилизации конфликта в республике.

Афганистан, господство над которым установили талибы*, граничит со следующими государствами:

Россия,

Китай,

Иран,

Пакистан,

Таджикистан,

Туркмения,

Узбекистан.

* запрещённая в РФ террористическая организация

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