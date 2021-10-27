Беспилотник попытался атаковать нефтебазу в Донецке

В среду, 27 октября, еще один беспилотный летательный аппарат попал на нефтебазу в Донецке, об этом сообщил представитель самопровозглашённой Донецкой народной республики в группе по безопасности Алексей Никоноров.

При попытке обезвреживания опасного устройства, прикреплённого к беспилотнику, произошёл взрыв. Никоноров проинформировал, что пострадавших нет, и серьезных последствий удалось избежать.

Никоноров напомнил, что аналогичная атака с воздуха была совершена 11 сентября. Он подчеркнул, что в тот день только счастливое стечение обстоятельств и оперативные действия сотрудников МЧС позволили избежать трагедии.

Ранее Pravda.Ru сообщила, что поставленные Турцией на Украину ударные дроны Bayraktar TB2 были использованы в Донбассе.

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