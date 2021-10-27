Во Франции закрыли мечеть из-за культивирования чувства ненависти к стране

Во Франции на полгода остановили работу мечети в коммуне Аллон. Причиной послужило оправдание вооружённой борьбы за распространение ислама.

Как рассказал на своей странице в Twitter французский министр внутренних дел Жеральд Дарманен, мечеть закроют по его пожеланию. Руководитель МВД объяснил решение противозаконными проповедями.

"Проповеди, читаемые в этой мечети, в значительной степени оправдывали вооружённый джихад, одновременно культивируя чувство ненависти к Франции", — заявил министр в социальной сети.

Ранее 16 октября прошлого года россиянин и уроженец Чечни обезглавил учителя истории, который демонстрировал школьникам карикатуры на пророка Мухаммеда во время уроков о свободе слова. Снимок казни убийца выложил в Сеть, а также пригрозил расправой "неверным" и президенту Франции. Тогда мечеть коммуны Пантен тоже закрыли на полгода. Её посещали свыше 1300 человек. По данным правоохранителей, прихожане распространяли идеи, из-за которых могли возникнуть теракты, насилие и дискриминация.

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