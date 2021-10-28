Контрразведка США: Китай готовит биооружие индивидуального поражения

Национальный центр контрразведки и безопасности США (NCSC) опубликовал новый отчёт, в котором утверждается, что биотехнологии, разрабатываемые в Китае, могут быть использованы "для создания вирулентных патогенов, нацелены на запасы продовольствия или даже на человеческое население”.

С документом ознакомился The Western Journail

"Мощные технологии, используемые биоэкономикой, также могут привести к национальной безопасности и экономической уязвимости”, — говорится в докладе.

Основываясь на предыдущих предупреждениях NCSC, в этом последнем докладе Китай рассматривается как экзистенциальная угроза Соединенным Штатам. Это вызывает новые опасения по поводу истинной цели наборов для "тестирования” на коронавирус, которые "были навязаны" американцам с начала 2020 года.

"Хотели бы вы, чтобы ваша ДНК или другие медицинские данные попали к авторитарному режиму с записью об использовании ДНК для репрессий и слежки?” — задают вопрос авторы документа. "В течение многих лет Китайская Народная Республика (КНР) собирала большие массивы данных о здравоохранении из США и стран по всему миру как законными, так и незаконными средствами для целей, которые она может контролировать”.

Далее в докладе утверждается, что КНР занимается массовым сбором ДНК у китайцев. А также вкладывает значительные средства в сбор генетических данных о своих внешних врагах, что

"создаёт риски не только для людей, но и для "экономической и национальной безопасности [Соединенных Штатов]”.

По словам Эдварда Ю, сотрудника национальной контрразведки по новым и прорывным технологиям, Китай в настоящее время пытается создать крупнейшую в мире базу данных медицинских и генетических данных.

В качестве доказательства он приводит китайский гигант BGI, разработавший неонатальный генетический тест, который правительство страны, якобы, использует для сбора данных от миллионов людей по всему миру.

"Они разрабатывают крупнейшую в мире базу данных по генетике. Как только они получат доступ к вашим генетическим данным, вы не сможете изменить их, как пин-код. А вот они смогут на их основе разработать препарат для "генетической уязвимости популяции”.

Проще говоря, биологического оружия, направленного против носителей определённых генетических особенностей.

"Дизайнерские вирусы, любезно предоставленные властями Китая. С геномом конкретного человека или определённой этнической / расовой принадлежностью конкретное биологическое оружие было бы возможно для конкретных людей или групп людей. Просто введут его, например, в вирус гриппа, и заболеют строго определённые люди"…

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.