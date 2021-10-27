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Евросоюз не будет финансировать стены на границах своих стран

Мир

Большинство стран-членов Евросоюза не поддержали идею финансирования "из общего котла" стен на границах.

Евросоюз не будет финансировать стены на границах своих стран

Так заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.

Ее комментарий прозвучал в связи с тем, что Литва попросила финансовой поддержки блока для строительства забора, который она возводит на своей границе с Белоруссией.

По словам еврокомиссара, лидеры ЕС провели длительную дискуссию по вопросу финансирования пограничных барьеров в Брюсселе на прошлой неделе и пришли к совместному решению: денег на это не выделять.

Йоханссон подчеркнула, что Европейская комиссия поддерживает защиту внешних границ блока путем развертывания сотрудников Frontex (агентство ЕС по безопасности внешних границ) и финансирования других видов мер защиты.

"Некоторые государства-члены финансируют и создают физические барьеры. Это их решение. И их, соответственно, расходы", — сказала она.

Ранее Литва сообщала, что в страну прибыло около 4200 мигрантов. В качестве меры борьбы с мигрантским кризисом правительство решило построить забор на границе с Белоруссией, на реализацию проекта будет выделено €152 млн.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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