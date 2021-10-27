Евросоюз не будет финансировать стены на границах своих стран

Большинство стран-членов Евросоюза не поддержали идею финансирования "из общего котла" стен на границах.

Так заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.

Ее комментарий прозвучал в связи с тем, что Литва попросила финансовой поддержки блока для строительства забора, который она возводит на своей границе с Белоруссией.

По словам еврокомиссара, лидеры ЕС провели длительную дискуссию по вопросу финансирования пограничных барьеров в Брюсселе на прошлой неделе и пришли к совместному решению: денег на это не выделять.

Йоханссон подчеркнула, что Европейская комиссия поддерживает защиту внешних границ блока путем развертывания сотрудников Frontex (агентство ЕС по безопасности внешних границ) и финансирования других видов мер защиты.

"Некоторые государства-члены финансируют и создают физические барьеры. Это их решение. И их, соответственно, расходы", — сказала она.

Ранее Литва сообщала, что в страну прибыло около 4200 мигрантов. В качестве меры борьбы с мигрантским кризисом правительство решило построить забор на границе с Белоруссией, на реализацию проекта будет выделено €152 млн.