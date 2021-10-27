Большинство стран-членов Евросоюза не поддержали идею финансирования "из общего котла" стен на границах.
Так заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.
Ее комментарий прозвучал в связи с тем, что Литва попросила финансовой поддержки блока для строительства забора, который она возводит на своей границе с Белоруссией.
По словам еврокомиссара, лидеры ЕС провели длительную дискуссию по вопросу финансирования пограничных барьеров в Брюсселе на прошлой неделе и пришли к совместному решению: денег на это не выделять.
Йоханссон подчеркнула, что Европейская комиссия поддерживает защиту внешних границ блока путем развертывания сотрудников Frontex (агентство ЕС по безопасности внешних границ) и финансирования других видов мер защиты.
"Некоторые государства-члены финансируют и создают физические барьеры. Это их решение. И их, соответственно, расходы", — сказала она.
Ранее Литва сообщала, что в страну прибыло около 4200 мигрантов. В качестве меры борьбы с мигрантским кризисом правительство решило построить забор на границе с Белоруссией, на реализацию проекта будет выделено €152 млн.
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