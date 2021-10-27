До выборов президента полгода, но французы уже обсуждают возможные варианты

В апреле Франция будет выбирать нового президента. Борьба за место среди потенциальных кандидатов уже идёт почти полным ходом.

Действующий президент Эммануэль Макрон, еще не объявил о намерении пойти на второй срок, но, как ожидается, будет баллотироваться снова.

Его соперница по второму туру в 2017 году, Марин Ле Пен, уже начала свою кампанию.

Кроме них двоих в выборах будут участвовать

кандидат от социалистов Энн Идальго ,

, Янник Жадо , представляющий движение зеленых,

, представляющий движение зеленых, кандидат от правоцентристов, которого 4 декабря выберет Республиканская партия.

Поскольку официальная регистрация кандидатов состоится 4 марта, в списке, вероятно, появятся новые имена.

В 2017 году в бюллетене для голосования было 11 кандидатов.

Первый тур должен состояться 10 апреля, и в вероятном случае, если ни один кандидат не получит большинства голосов, через две недели состоится второй тур, в котором примут участие два ведущих кандидата из первого тура.

Опросы общественного мнения показали, что наиболее вероятными кандидатами на участие во втором туре являются Макрон и Ле Пен.