В апреле Франция будет выбирать нового президента. Борьба за место среди потенциальных кандидатов уже идёт почти полным ходом.
Действующий президент Эммануэль Макрон, еще не объявил о намерении пойти на второй срок, но, как ожидается, будет баллотироваться снова.
Его соперница по второму туру в 2017 году, Марин Ле Пен, уже начала свою кампанию.
Кроме них двоих в выборах будут участвовать
Поскольку официальная регистрация кандидатов состоится 4 марта, в списке, вероятно, появятся новые имена.
Первый тур должен состояться 10 апреля, и в вероятном случае, если ни один кандидат не получит большинства голосов, через две недели состоится второй тур, в котором примут участие два ведущих кандидата из первого тура.
Опросы общественного мнения показали, что наиболее вероятными кандидатами на участие во втором туре являются Макрон и Ле Пен.
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