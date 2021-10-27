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До выборов президента полгода, но французы уже обсуждают возможные варианты

Мир

В апреле Франция будет выбирать нового президента. Борьба за место среди потенциальных кандидатов уже идёт почти полным ходом.

До выборов президента полгода, но французы уже обсуждают возможные варианты

Действующий президент Эммануэль Макрон, еще не объявил о намерении пойти на второй срок, но, как ожидается, будет баллотироваться снова.

Его соперница по второму туру в 2017 году, Марин Ле Пен, уже начала свою кампанию.

Кроме них двоих в выборах будут участвовать

  • кандидат от социалистов Энн Идальго,
  • Янник Жадо, представляющий движение зеленых,
  • кандидат от правоцентристов, которого 4 декабря выберет Республиканская партия.

Поскольку официальная регистрация кандидатов состоится 4 марта, в списке, вероятно, появятся новые имена.

  • В 2017 году в бюллетене для голосования было 11 кандидатов.

Первый тур должен состояться 10 апреля, и в вероятном случае, если ни один кандидат не получит большинства голосов, через две недели состоится второй тур, в котором примут участие два ведущих кандидата из первого тура.

Опросы общественного мнения показали, что наиболее вероятными кандидатами на участие во втором туре являются Макрон и Ле Пен.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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