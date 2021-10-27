Forbes назвал самого богатого человека в истории

После рыночной капитализации Tesla в минувший понедельник, самым богатым человеком в истории человечества стал Илон Маск. Стоимость компании превысила отметку в 1 триллион долларов.

"Основную часть состояния Маска составляет его 21% доля в Tesla. Также он владеет миноритарной долей в SpaceX, которую основал в 2002 году", — пишет Forbes.

В результате 13% повышения акций Tesla с конца прошлой недели состояние Маска увеличилось на 41,7 млрд долларов. До этого капитал миллиардера насчитывал 271,3 млрд долларов.

Илон Макс удостаивается звания богатейшего человека в мире не в первый раз. Ранее он возглавил рейтинг, потерял 7,1% (13,5 млрд долл.) своего состояния. Пальма первенства тогда перешла к основателю Amazon Джеффу Безосу.

Ранее Pravda. Ru писала о том, что суд обязал компанию Tesla заплатить штраф в размере 137 миллионов лифтёру за расизм. Присяжные Сан-Франциско признали, что сотрудники фирмы с 2015 по 2016 год каждый день унижали лифтёра из-за его цвета кожи.

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