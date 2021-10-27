Памятник Гагарину возмутил португальских украинцев

Глава Союза украинцев Португалии Павел Садоха возмутился установкой памятника Юрию Гагарину. Бюст советского космонавта установили в городе Оэйраш в честь юбилея полёта в космос.

Бюст одобрила администрация штата и дирекция местного технопарка Taguspark, а вот Садоху возмутила. По его словам, памятник не что иное, как "идеология" тоталитарного и жёсткого режима.

"Основным элементом работы выступает герб СССР, одного из самых жёстких диктаторских режимов прошлого столетия. Целью космической программы Советского Союза, прежде всего, была отправка ядерных ракет в космос. Может быть, Португалия, проявляя такое вот "уважение к истории", хочет восславить холодную войну?", — цитирует Садоха РИА Новости.

Под "раздачу" попал и директор технопарка. По мнению главы Союза украинцев, он хочет "установить жёсткий режим", чтобы добиться коммерческой выгоды для своего предприятия.

"Человек, восхищающийся памятником Гагарину, наверное, и свой успех будет добывать за счёт обнищания португальцев и потери ими свободы", — резюмировал уроженец Львова.

Ранее Pravda. Ru писала о возмущении жителей Сахалина. На набережной нашли памятник Юрию Гагарину весь разломанный и в грязи.

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