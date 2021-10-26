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Поляки уличили США в желании захватить западную часть России

Мир

Читатели Wirtualna Polska прокомментировали новость об учениях армии Польши на востоке страны. Они усомнились в боеспособности танков "Леопард" и предположили, что США хочет развязать войну с Россией руками Польши.

Поляки уличили США в желании захватить западную часть России

По словам пользователя под ником WROZ, США хотят довести дело до конфликта, чтобы пролилась кровь поляков и украинцев, а западная часть России оказалась захвачена.

Комментатор Bafomet написал, что Польша собирается напасть на Россию и Белоруссию, потому что использует на учениях танки, которые относятся к наступательным, а не оборонительным вооружениям. Читатель Wirtualna Polska считает, что консервативная политическая партия Польши "Право и справедливость" хочет "развязать третью мировую войну".

Rezerwista напомнил, что танки "Леопард", которые участвуют в манёврах, были актуальны 20 лет назад, а сейчас представляют собой "изношенные машины третьей свежести". Пользователь сыронизировал, что в польской армии вооружение считается новым, если ему нет 20-30 лет.

Читатель под ником Czujny предположил, что Россия и Белоруссия тоже могут организовать учения по другую сторону границы.

"А в один прекрасный день наш президент или премьер из безопасного места в Лондоне сообщит нам с телеэкранов: "Дорогие сограждане, сегодня нам объявили войну. Погибайте за родину, мы окажем вам моральную поддержку", — написал юзер.

Ранее Польша направила на учения в приграничный город Бяла-Подляска подразделения 10-й бронекавалерийской бригады, которая оснащена немецкими танками Leopard.

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"Польша — это троянский конь США в Европе"
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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